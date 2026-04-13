Ка-27 Северного флота успешно отработали посадки на ходу и в дрейфе в Баренцевом море

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём "Адмирал Левченко", сообщает пресс-служба Северного флота.

"В ходе полётов экипажи вертолётов Ка-27М и Ка-27ПС отработали взлёт и посадку на корабль на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особое внимание уделялось безопасности полётов в условиях северных широт.

Полеты, сообщили во флоте, выполнялись в дневное и в ночное время суток, в них также принял участие личный состав из числа молодого пополнения.

В пресс-службе отметили, что "учение прошло в рамках плановой боевой подготовки и было направлено на совершенствование взаимодействия авиации и кораблей в открытом море".

По ее данным, лётная смена длилась более шести часов. "Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля", - добавили во флоте.