Комитет Думы одобрил поправку о передаче данных из "Госуслуг" в ЦИК РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал к принятию поправку, предусматривающую передачу данных о физическом лице из "Госуслуг" Центральной избирательной комиссии РФ.

Поправка одобрена ко второму чтению проекта закона, предусматривающего изменения в избирательное законодательство (1155581-8).

Согласно поправке, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета) предоставляются оператором указанной информационной системы Центральной избирательной комиссии РФ в целях сопоставления таких данных со сведениями, содержащимися в Государственной автоматизированной системе РФ "Выборы", и их актуализации.

Указывается, что предоставление ЦИК РФ указанных сведений осуществляется в порядке и составе, установленными соглашением между оператором "Госуслуг" и Центризбиркомом.

На заседании одобрена и поправка, согласно которой возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, будет предоставляться избирателю в пределах избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом.

Одобрена также поправка, которая предусматривает, что избранный депутатом в новый созыв законодательного органа в субъекте РФ сенатор сможет совмещать должности сенатора и регионального депутата до тех пор, пока парламент в субъекте не выдвинет нового сенатора в Совет Федерации.