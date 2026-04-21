Госдума уточнила порядок выдачи бумажных бюллетеней на выборах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон, уточняющий избирательное законодательство.

Так, возможность голосования с помощью бюллетеней на бумажном носителе будет предоставляться избирателю в пределах избирательного округа, где он обладает активным избирательным правом.

Инициатива также предусматривает передачу данных о физическом лице из "Госуслуг" Центризбиркому. Содержащиеся в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации" сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета) предоставляются оператором этой информационной системы Центризбиркому для сопоставления с данными в системе ГАС "Выборы" и для их актуализации.

Предоставление Центризбиркому этих сведений осуществляется в порядке и составе, установленными соглашением между оператором Госуслуг и ЦИК, сказано в законе.

Кроме того, предусматривается, что избранный депутатом в новый созыв законодательного органа в регионе сенатор сможет совмещать должности сенатора и регионального депутата до тех пор пока парламент в субъекте не выдвинет нового сенатора в Совет Федерации.

Совет Федерации Госдума Центризбирком Госуслуги ГАС Выборы
