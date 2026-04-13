Патрушев заявил о продолжающейся военно-морской активности НАТО у российских берегов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны НАТО продолжают формирование на черноморском направлении инфраструктуры, которая направлена против России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Многие партнеры Вашингтона отказались присоединиться к силовой операции в Персидском заливе. В то же время европейские члены НАТО проявляют активность у российских берегов. На прошлой неделе в Черном море завершились интенсивные военно-морские учения альянса, который по-прежнему является антироссийским", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Североатлантический альянс под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит - 2026" продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении. Основной территорией маневров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России", - отметил он.

По мнению Патрушева, страны НАТО "продолжают разыгрывать сценарии учений по нейтрализации несуществующих угроз безопасности со стороны России"

Николай Патрушев НАТО
 Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Еще один пациент с признаками оспы обезьян госпитализирован в Подмосковье

 Думский комитет рекомендовал поправки по использованию ИИ-образа в агитации на выборах

