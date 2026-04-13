Патрушев заявил о продолжающейся военно-морской активности НАТО у российских берегов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны НАТО продолжают формирование на черноморском направлении инфраструктуры, которая направлена против России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Многие партнеры Вашингтона отказались присоединиться к силовой операции в Персидском заливе. В то же время европейские члены НАТО проявляют активность у российских берегов. На прошлой неделе в Черном море завершились интенсивные военно-морские учения альянса, который по-прежнему является антироссийским", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Североатлантический альянс под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит - 2026" продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении. Основной территорией маневров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России", - отметил он.

По мнению Патрушева, страны НАТО "продолжают разыгрывать сценарии учений по нейтрализации несуществующих угроз безопасности со стороны России"

