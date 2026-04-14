Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение иранского конфликта, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

"Хотя место и сроки проведения переговоров еще не определены, они могут состояться в четверг", - говорится в публикации.

Собеседники агентства заявили, что столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. Они добавили, что еще одной возможной страной для проведения переговоров может стать Женева.

Ранее журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране написал в соцсети X: "Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в Исламабаде в четверг, заявил мне источник в Тегеране".

На выходных в Пакистане состоялись прямые переговоры между США и Ираном.

По их итогам президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы. Он добавил, что Тегеран не выполнил обещание разблокировать Ормузский пролив, и США начнут морскую блокаду Ирана.

По словам главы иранского МИД Аббаса Аракчи, Иран и США на переговорах в Пакистане были очень близки к достижению соглашения, которого не удалось достичь из-за чрезмерных требований и изменений правил со стороны Вашингтона.