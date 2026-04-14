Более 150 домов подтоплены в Алтайском крае

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Количество подтопленных жилых домов в Алтайском крае продолжает расти и к утру вторника достигло 156, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

На большей части территории края снежный покров сошел. На реках завершается вскрытие льда.

"В процессе вскрытия на реке Обь в Каменском районе высока вероятность образования заторных явлений и подъем уровня воды с последующим подтоплением низменных участков местности. В превентивных целях в городе Камень-на-Оби разворачиваются водоналивные дамбы общей протяженностью около 400 метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе подтоплены 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. В наиболее сложных районах работают оперативные группы МЧС. Специалисты в круглосуточном режиме проводят мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотников. В населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка МЧС. Организовано информирование граждан и адресная помощь.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 290 человек и 110 единиц техники.

МЧС РФ Алтай Обь Шипицыно
