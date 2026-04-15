Почти 160 жилых домов подтоплено в Алтайском крае

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Количество домов, подтопленных в Алтайском крае, за сутки несколько снизилось и составляет, по данным на утро среды, 159, сообщает пресс-служба uлавного управления МЧС РФ по региону.

"В Алтайском крае остаются подтопленными 159 жилых домов, 335 приусадебных участков в 11 населенных пунктах региона, а также участок автодороги и низководный мост", - сказано в сообщении.

Накануне вечером было подтоплено 162 дома и 368 приусадебных участков. Во вторник утром сообщалось о 156 подтопленных домах.

"Погодная ситуация, умеренно теплая погода с отрицательными ночными температурами воздуха, способствует дальнейшему уменьшению приточности талой воды", - сообщает пресс-служба.

На реках края завершается процесс вскрытия ото льда.

Группировка МЧС продолжает мероприятия по минимизации негативных последствий паводка. Работают оперативные группы алтайского главка ведомства и пожарно-спасательных гарнизонов, задействована беспилотная авиация, гражданам оказывается всевозможная помощь. В Тальменском районе на реке Чумыш продолжаются взрывные работы для ликвидации ледового затора.

