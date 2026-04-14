Внешнее электроснабжение ЗАЭС отключено

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Высоковольтная линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" Запорожской АЭС отключена в результате действия автоматической защиты, сообщили в пресс-службе станции во вторник.

"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта 2026 года", - говорится в канале ЗАЭС в мессенджере Мах.

По словам представителей станции, питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Они работают в штатном режиме.

"Технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - уточняется в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме, добавили в пресс-службе станции.