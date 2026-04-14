Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Питание Запорожской АЭС по линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" восстановлено, говорится сообщили в пресс-службе станции во вторник.

"Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", - говорится в официальном канале станции в мессенджере Мах.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля утром из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.