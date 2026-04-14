Поиск

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Питание Запорожской АЭС по линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" восстановлено, говорится сообщили в пресс-службе станции во вторник.

"Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", - говорится в официальном канале станции в мессенджере Мах.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля утром из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

 Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Один человек погиб, пятеро ранены в Липецкой области в результате атаки ВСУ

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожской области

Число погибших от взрыва на складе во Владикавказе выросло до трех

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

 Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Пептидная онковакцина "Онкопепт" введена первому пациенту, переносимость хорошая

Россия получила запрос от Индонезии на импорт нефтепродуктов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8996 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1640 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов