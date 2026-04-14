Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами сбиты 97 украинских БПЛА

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Крымом и Азовским морем, заявило министерство.

Ранее во вторник глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вследствие беспилотной атаки ВСУ погибла мирная жительница, пятеро человек ранены.