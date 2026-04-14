Один человек погиб, пятеро ранены в Липецкой области в результате атаки ВСУ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вследствие беспилотной атаки ВСУ в Липецкой области погибла мирная жительница, пятеро человек ранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы", - написал Артамонов в мессенджере Мах.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.

Кроме того, повреждено остекление в нескольких жилых домах.

"В селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших, к счастью, нет. Все жильцы эвакуированы и сейчас находятся у родственников. Пожар потушен", - сообщил глава региона.

На местах происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы, отметил Артамонов.

Ночью во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры на юге региона в результате атаки ВСУ.