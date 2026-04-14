В СК сообщили об аресте четырех подростков по подозрению в поджогах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В СКР сообщили о четырех арестованных по подозрению в поджогах железнодорожного и муниципального оборудования.

"30 января текущего года 17-летний подросток, выполняя задание неустановленного лица за денежное вознаграждение, используя промышленную горючую жидкость, попытался совершить поджог оборудования трансформаторной подстанции, расположенной на территории города Кирова, - сообщила представитель комитета Светлана Петренко. - Осуществить задуманное ему не удалось, так как противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального УФСБ".

Подозреваемому было предъявлено обвинение в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), он арестован.

"Также следователями СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Минусинска. Юноше предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК)", - сказала представитель ведомства.

По версии следствия, в феврале он "инициативно вступил в переписку с пользователем одного из мессенджеров, который предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 600 долларов осуществить поджог трансформатора". Ему не удалось довести до конца свой преступный умысел, так как его действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю. Подозреваемый арестован, вину он признал.

Продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористического акта в Башкирии, покушении на теракт в Кировской области и приготовлении к диверсии в Красноярском крае. По данным следствия, двое 15-летних подростков в январе 2026 года за вознаграждение в 15 тысяч рублей совершили поджог железнодорожного оборудования возле железнодорожной станции Янаул Горьковской железной дороги в Башкортостане.

"Установлено, что поджигатели выполняли заказ интернет-вербовщиков. Фигурантам предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Петренко, отметив, что юноши также арестованы.

"Подростки признали вину частично, объяснив, что намеревались заработать и при этом не осознавали характера своих действий", - добавила представитель СКР.

Минусинск СКР Кировская область Башкортостан ФСБ
