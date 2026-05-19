В Петербурге после поджога на железнодорожной станции задержали подростка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге задержан несовершеннолетний, сообщила региональная транспортная полиция.

По предварительным данным, 15-летний подросток по указанию неустановленного куратора, полученному через мессенджер, поджег трансформаторную подстанцию на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе. Для этого он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

В марте губернатор Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет продажи нефтепродуктов несовершеннолетним. Запрет действует до конца года.

