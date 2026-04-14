В Ялте арестован подозреваемый в госизмене

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Крыму предполагаемого агента СБУ, подозреваемого в передаче информации об объектах Черноморского флота, сообщило управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК). По версии следствия, житель Ялты 1993 года рождения инициативно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и по заданию куратора через мессенджер передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота. Подозреваемый арестован.

Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов перешел на работу в "ВЭБ.РФ"

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Один человек погиб, пятеро ранены в Липецкой области в результате атаки ВСУ

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожской области

Число погибших от взрыва на складе во Владикавказе выросло до трех

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов