В Ялте арестован подозреваемый в госизмене

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Крыму предполагаемого агента СБУ, подозреваемого в передаче информации об объектах Черноморского флота, сообщило управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК). По версии следствия, житель Ялты 1993 года рождения инициативно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и по заданию куратора через мессенджер передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота. Подозреваемый арестован.