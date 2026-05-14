Двух крымчан арестовали по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух местных жителей, граждан России, которых подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации военных на полуострове.

По версии ФСБ, один из них, житель Красноперекопского района, передал украинской военной разведке фото, видео, а также координаты дислокации объектов ВС России в Крыму. Второй подозреваемый - житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова, считает спецслужба. Также, заявили в ЦОС ФСБ, он передал сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Минобороны.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены дела по ст. 275 (государственная измена) УК России.