Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Фракция партии "Справедливая Россия" в Госдуме выдвинула на пост уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову, сообщил "Интерфаксу" источник во фракции.

"Руководитель партии Сергей Миронов предложил и фракция поддержала выдвижение на пост омбудсмена нашего депутата Яны Лантратовой", - сказал собеседник агентства.

Голосование по кандидатуре Лантратовой может состояться на пленарном заседании Госдумы 23-24 апреля. "Все руководители думских фракций в ходе предварительных дискуссий высказали готовность поддержать кандидатуру Лантратовой", - добавил источник агентства.

Лантратова возглавляет в Госдуме комитет по развитию гражданского общества.

Предложения о кандидатах на должность уполномоченного по правам человека в Думу могут вносить президент, Совет Федерации, депутаты Госдумы и фракции в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека.

Нынешний омбудсмен Татьяна Москалькова до своего назначения входила во фракцию "Справедливая Россия". Она стала уполномоченным по правам человека в России 22 апреля 2016 года, сменив на этом посту нынешнюю главу ЦИК Эллу Памфилову. Закон не позволяет назначать одного и того же человека уполномоченным более, чем на два пятилетних срока подряд.