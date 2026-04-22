Поиск

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена
Председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщили в пресс-службе фракции.

Председатель фракции Владимир Васильев отметил опыт Лантратовой и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатским корпусом в решении задач в интересах граждан.

Лантратова заверила, что "тот огромный опыт, накопленный омбудсменами, останется прочным фундаментом, на котором будет строиться моя работа, если мне будет доверена эта высокая честь".

Она отметила, что в течение года пока она работала в должности председателя профильного комитета было проведено порядка девяти всероссийских мероприятий, парламентские слушания, посвященные вопросам работы региональных институтов уполномоченных.

"Параллельно мы собрали данные в комитете, какие есть болевые точки, мешающие (омбудсменам - ИФ) работать эффективнее. Мы сформировали дорожную карту из 63 инициатив, которые уже подготовили", - сказала она.

22 апреля 2026 года истекает второй срок полномочий уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая занимала этот пост с 2016 года. По закону нельзя занимать этот пост более двух сроков.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

 "Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

 Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук арестован по делу о взятке в 18 млн руб.

