Два человека погибли и трое ранены в Херсонской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате обстрелов и атак беспилотников на территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Даже во время пасхального перемирия и сразу после киевский режим продолжил террор гражданского населения. Погибли два мирных жителя, три человека пострадали", - написал Сальдо в своем канале в Max.

В Алешках при детонации мины погиб мужчина 1956 года рождения. В Раденске Алешкинского муниципального округа при наезде автомобиля на мину погиб еще один мужчина, его личность устанавливается.

В Великой Лепетихе в результате удара беспилотника ранения получили двое мужчин. Один из пострадавших госпитализирован, второй отказался от госпитализации.

Кроме того, в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа в результате сброса боеприпаса с беспилотника ранен сотрудник МЧС, он госпитализирован.

Как уточнили власти, обстрелы и атаки БПЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов, в том числе склада гуманитарной помощи, жилых домов, газопровода и автомобилей. В этих случаях жертв и пострадавших нет.

Сообщается также, что обстрелам подверглись Алешки, Песчановка, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка и Каиры. Атаки беспилотников зафиксированы в Алешках, Великой Кардашинке, Виноградове, Гладковке, Горностаевке, Казачьих Лагерях, Каховке, Корсунке, Крынках и других населенных пунктах региона.