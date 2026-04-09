Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Кремль исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, сообщает Кремль в своем канале в мессенджере Мах.

"Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - командующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", - говорится в сообщении.

"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - добавили в Кремле.