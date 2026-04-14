Жительница ДНР получила 22 года колонии за госизмену и терроризм

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Донецкой Народной Республики Виктории Котляр, которая путем подрыва пыталась убить в 2024 году начальника ГУФСИН РФ по ДНР, сообщает пресс-служба суда.

Котляр назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 600 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Суд установил, что 25 октября 2024 года обвиняемая по заданию сотрудника Службы безопасности Украины доставила самодельное взрывное устройство к подъезду дома и установила между лавкой и мусорным баком, а также дистанционно привела его в действие в момент передвижения в непосредственной близости начальника ГУФСИН РФ по ДНР.

"В результате указанных действий произошел взрыв электродетонатора, который не создал опасность для человека, поскольку основной заряд взрывчатого вещества был его имитатором. Непосредственно после взрыва Котляр была задержана", - информирует пресс-служба суда.

Отмечается, что перед совершением подрыва она дала согласие сотруднику СБУ оказывать помощь по сбору и направлению информации о российских военнослужащих.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 205.4 (участие в деятельности террористического сообщества), п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ст. 275 (госизмена)УК РФ.