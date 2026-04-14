Жительница ДНР получила 22 года колонии за госизмену и терроризм

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Донецкой Народной Республики Виктории Котляр, которая путем подрыва пыталась убить в 2024 году начальника ГУФСИН РФ по ДНР, сообщает пресс-служба суда.

Котляр назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 600 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Суд установил, что 25 октября 2024 года обвиняемая по заданию сотрудника Службы безопасности Украины доставила самодельное взрывное устройство к подъезду дома и установила между лавкой и мусорным баком, а также дистанционно привела его в действие в момент передвижения в непосредственной близости начальника ГУФСИН РФ по ДНР.

"В результате указанных действий произошел взрыв электродетонатора, который не создал опасность для человека, поскольку основной заряд взрывчатого вещества был его имитатором. Непосредственно после взрыва Котляр была задержана", - информирует пресс-служба суда.

Отмечается, что перед совершением подрыва она дала согласие сотруднику СБУ оказывать помощь по сбору и направлению информации о российских военнослужащих.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 205.4 (участие в деятельности террористического сообщества), п. "а" ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ст. 275 (госизмена)УК РФ.

ДНР Ростов-на-Дону
Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов перешел на работу в "ВЭБ.РФ"

Депутат Яна Лантратова выдвинута на пост российского омбудсмена

Эксперт института Европы РАН: формулировки Мадьяра в отношении Киева станут более гладкими

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Один человек погиб, пятеро ранены в Липецкой области в результате атаки ВСУ

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться 16 апреля

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Запорожской области

Число погибших от взрыва на складе во Владикавказе выросло до трех

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Песков заявил, что опасность возобновления боевых действий в Иране не купирована

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов