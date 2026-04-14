Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Количество весенних лесных пожаров в этом году в РФ уменьшилось вдвое, при этом их площадь выросла почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Мы уже находимся в сезоне весенних пожаров. Прямо сейчас 381 наш пожарный борется с возгораниями в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. С начала сезона произошло в два раза меньше пожаров, чем на апрель прошлого года, но площадь увеличилась в 1,3 раза", - сказал Козлов во вторник в национальном центре "Россия" на всероссийском совещании, посвященном итогам работы лесного хозяйства РФ в 2025 году.

Министр сообщил, что основная часть площади пожаров пришлась на Еврейскую АО, в основном на два района Биробиджанский и Облученский. "Регион у нас каждый год в пожарных сводках. Федеральный центр фактически в ручном режиме помогает области справиться с возгоранием", - сказал Козлов.

Он добавил, что в этом году общая "пожарная субвенция" достигла 26,7 млрд руб., что почти на 7 млрд руб. больше, чем в 2025 году. На эти средства планируется создание 11 новых авиационных отделений, увеличение до 66 тыс. летных часов пожарной авиации, объемов работы парашютистов-десантников.

В настоящее время бороться с огнем готовы 21 319 лесных пожарных, 6 т527 парашютистов-десантников и 385 лётчика-наблюдателя. В помощь им готово более 14 тыс. единиц техники, добавил глава Минприроды.

Министр в ходе выступления призвал Рослесхоз "активнее воздействовать на регионы, чтобы они выполняли свои обязательства" по лесоохране.

"Также необходимо усилить контроль по предъявлению ущерба, причинённого лесам, и расходов на тушение пожаров лицам, которые допустили лесное возгорание", - подчеркнул Козлов.

По его словам, поскольку пожары уже фиксируются, ущерб лесам, по оперативным данным, на текущий момент составляет 100 млн руб., из них затраты на тушение - около 99 млн руб. "Прошу Рослесхоз держать вопрос на контроле, и усилить претензионно-исковую работу по всей стране", - сказал Козлов.