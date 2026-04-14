Регионам поручено тушить 84% лесных пожаров в первые сутки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка с природными пожарами в России в настоящее время управляемая, и напомнил регионам, что более 80% возгораний должны быть потушены в первые сутки.

"На текущий момент обстановка с природными пожарами управляемая. Но в очередной раз скажу, что в данным вопросе залог эффективности - это прежде всего оперативное тушение, оперативное принятие решений. Напомню, что на 2026 год установлен ориентир, в соответствии с которым 84% возгораний должны ликвидироваться в первые сутки. Прошу субъекты Федерации сконцентрировать усилия и ресурсы на достижении этого показателя", - сказал Патрушев в национальном центре "Россия" на совещании, посвященном итогам работы лесного хозяйства в 2025 году.

Он отметил, что природные пожары остаются серьезным вызовом для сохранения лесного фонда, и второй год подряд для координации усилий федеральных органов власти и регионов работа по борьбе с ними ведется в формате всероссийского штаба, что дает результаты.

"В прошлом году, несмотря на сложное начало сезона, ситуацию достаточно быстро удалось взять под контроль. В итоге площадь, пройденная огнем, относительно 2024 года сократилась в два раза", - сказал вице-премьер.

Правительство, по его словам, значительно увеличивает финансирование противопожарных мероприятий: за шесть лет объем выделяемых на них средств вырос в четыре раза, и в текущем году достигнет почти 27 млрд руб., 7 млрд больше, чем годом ранее.

Говоря о восстановлении лесов, Патрушев сообщил, что в 2025 году их площадь в 1,5 раза превысила площадь выбывших, напомнив, что по поручению президента уделяется особое внимание созданию зеленых поясов вокруг крупных городов и промышленных центров.

Вице-премьер также сообщил, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" правительство финансирует создание и модернизацию лесных питомников.

"Подобные мероприятия возобновлены впервые более чем за 20 лет и затронули 240 объектов, что, как ожидается, обеспечит лесное хозяйство отечественными семенами и саженцами с улучшенными характеристиками. Создание питомников сейчас финансируется только за счет средств федерального бюджета. Считаю, что регионам вместе с бизнесом надо подумать над софинансированием таких проектов", - сказал вице-премьер.

"В целом, коллеги, набранные темпы лесовосстановления, конечно же, надо сохранить. В частности, на 2026 год запланировано восстановление еще не менее 1,3 млн га, причем более половины площади должны взять на себя лесозаготовители. Хочу сказать, что российский бизнес ответственно относится к выполнению обязательств, и это очень важно. И Рослесхозу вместе с субъектами надо следить, чтобы так было и впредь", - заявил Патрушев.