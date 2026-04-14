Директор ФСБ сообщил об усилении защиты российского информпространства

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК сообщил об усилении защиты российского информационного пространства.

"В ходе работы на федеральном и региональном уровне усилена защита российского информационного пространства" ,- сказал он.

Видео с частью его выступления распространил информационный центр комитета.

По его словам, украинские спецслужбы не снижают интенсивность поиска исполнителей терактов среди молодежи, используют для этого не только популярные сервисы, но и игровые платформы, а также сайты "быстрого заработка".