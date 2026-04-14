В Петербурге два отставных судьи стали фигурантами дела о крупной взятке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге в отношении двух бывших судей Смольнинского райсуда возбудили уголовные дела о взятке в 3 млн рублей за решение в пользу истца, сообщили в СКР.

Дела в отношении судьи в отставке Каринэ Голиковой и бывшего председателя Смольнинского суда Валерия Тарасова возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а Тарасов - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК).

По версии следствия, в 2024-2025 годах "Голикова, получив через Тарасова, выступающего в качестве посредника, взятку в размере 2,5 млн рублей, приняла по находившемуся у нее в производстве гражданскому делу решение в пользу истца о взыскании с коммерческой организации денежных средств в сумме не менее 300 млн рублей".

"За свои посреднические услуги Тарасов получил 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения", - сообщили в СК.

Петербург Александр Бастрыкин СКР Смольнинский суд
