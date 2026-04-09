Краснов потребовал подать антикоррупционный иск против ивановского судьи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Судью Арбитражного суда Ивановской области заподозрили в коррупции, материалы в отношении него направлены в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

"По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной", - сообщили в ВС.

Основанием для иска названы выявленные у нее и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Ранее по поручению Краснова ВККС направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении ряда судей арбитражного суда Краснодарского края.

ВККС Генпрокуратура Ивановская область Краснодарский край Игорь Краснов Верховный суд Анастасия Саландина
Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

