Краснов потребовал подать антикоррупционный иск против ивановского судьи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Судью Арбитражного суда Ивановской области заподозрили в коррупции, материалы в отношении него направлены в прокуратуру, сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

"По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска направлены материалы в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной", - сообщили в ВС.

Основанием для иска названы выявленные у нее и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Ранее по поручению Краснова ВККС направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении ряда судей арбитражного суда Краснодарского края.