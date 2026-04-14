Введены правила экспорта гелия из России на период до конца 2027 года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением установило временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба правительства.

Гелий добавлен в список отдельных видов товаров в отношении которых вводится временное ограничение на вывоз в рамках мер по реализации указа президента от 8 марта 2022 года № 100.

Вывоз гелия будет возможен по решению председателя правительства, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера на основании предложений Минпромторга. Такой порядок будет действовать со дня публикации постановления и до конца 2027 года.

Принятое решение направлено на сохранение стабильного обеспечения потребности внутреннего рынка в гелии, используемом при производстве в том числе оптоволоконной продукции, уточнили в правительстве.