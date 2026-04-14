В Кремле не знают о перспективах продления лицензии США на продажу загруженной на танкеры нефти из РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знают о возможном продлении американцами режима отказа от санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры.

"Нет, никаких объявлений на этот счет не делалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в связи с истечением 11 апреля срока лицензии США на продажу нефти и нефтепродуктов из России, уже загруженных на танкеры.

Новость дополняется