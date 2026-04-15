Песков назвал Россию по-прежнему надежным поставщиком нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона в сложившихся в мире обстоятельствах остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил India Today пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия - надежный поставщик энергоресурсов для всех, с кем ведет сотрудничество в этой сфере", - сказал он, комментируя обстановку на Ближнем Востоке.

Он Песков добавил, что Россия, если потребуется, нарастит подобные поставки. Он согласился, что в нынешних обстоятельствах Россия получает дополнительные доходы за продажу энергоносителей, однако подчеркнул, что принципиальной разницы для российского бюджета в данном случае нет.