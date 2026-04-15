Песков назвал Россию по-прежнему надежным поставщиком нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона в сложившихся в мире обстоятельствах остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил India Today пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия - надежный поставщик энергоресурсов для всех, с кем ведет сотрудничество в этой сфере", - сказал он, комментируя обстановку на Ближнем Востоке.

Он Песков добавил, что Россия, если потребуется, нарастит подобные поставки. Он согласился, что в нынешних обстоятельствах Россия получает дополнительные доходы за продажу энергоносителей, однако подчеркнул, что принципиальной разницы для российского бюджета в данном случае нет.

Дмитрий Песков
Новости по теме

Прокат электросамокатов приостановят в Раменском округе с 20 апреля

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Режим ЧС регионального характера ввели еще в девяти районах Дагестана

Военные РФ назвали планы Европы нарастить поставки дронов Украине шагом к резкой эскалации

Загрязнения нефтепродуктами берега Финского залива ликвидированы

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Роспотребнадзор хочет контролировать соблюдение маркировки производителями и импортерами

Гуцан предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете

 Гуцан предложил ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете

Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации

 Оценку за поведение будут выставлять в 1-8 классах в рамках апробации
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов