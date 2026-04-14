Песков заявил, что визит Дмитриева в Абу-Даби не связан с переговорами по Украине

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Визит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Абу-Даби не связан с продолжением переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе, и по линии российско-американской группы, именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так Песков прокомментировал публикацию накануне Дмитриевым фотографии из столицы ОАЭ и ответил на вопрос, связан ли его визит туда с продолжением переговоров по Украине.

У Пескова спросили, как обстоят дела на переговорах по российско-американскому сотрудничеству.

"Работа в рамках этой группы продолжается, разные вопросы обсуждаются. Но вы знаете подход американской стороны, которая до сих пор увязывает тему торгово-экономического сотрудничества, возрождения этого сотрудничества, с урегулированием на Украине. Мы же считаем, что здесь совершенно необязательно дожидаться урегулирования на Украине. В интересах и Вашингтона, и Москвы заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много на повестке дня", - сказал Песков.