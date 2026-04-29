Кирилл Дмитриев ждет попыток стран ЕС наладить контакты с Россией в июле-августе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в июле-августе текущего года страны Евросоюза инициируют возобновление экономических контактов с Россией.

"Мы считаем, что сейчас будет такой определяющий момент. Мое предсказание: что в июле-августе в Евросоюзе будет очень тяжело, они не до конца понимают вызовы, которые они увидят в июле и августе", - сказал он, выступая на марафоне "Знание. Первые".

Соответственно, отметил Дмитриев, "со странами Запада мы тоже продолжим взаимодействие на выгодных для России условиях".