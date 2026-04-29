Кирилл Дмитриев ждет попыток стран ЕС наладить контакты с Россией в июле-августе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в июле-августе текущего года страны Евросоюза инициируют возобновление экономических контактов с Россией.

"Мы считаем, что сейчас будет такой определяющий момент. Мое предсказание: что в июле-августе в Евросоюзе будет очень тяжело, они не до конца понимают вызовы, которые они увидят в июле и августе", - сказал он, выступая на марафоне "Знание. Первые".

Соответственно, отметил Дмитриев, "со странами Запада мы тоже продолжим взаимодействие на выгодных для России условиях".

В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

 Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

 Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов
