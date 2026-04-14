Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бесплатный сервис для подготовки к ЕГЭ по математике базового уровня и информатике заработал на Госуслугах, сообщает во вторник пресс-служба Минцифры РФ.

"На Госуслугах заработал тренажер подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей", - говорится в сообщении министерства.

В нем уточняется, что пока подготовка доступна по математике базового уровня и информатике.

Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ, темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену, сообщает Минцифры.

Пресс-служба уточняет, что задания для сервиса "Навигатор подготовки к ЕГЭ" разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений, что гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно попросить виртуального помощника Госуслуг по имени Робот Макс найти "Навигатор подготовки к ЕГЭ", после чего выбрать тренировочный экзамен.

"Так результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на Госуслугах. Это позволит отслеживать прогресс", - добавили в Минцифры.