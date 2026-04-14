Россия и Казахстан изучат опыт цифровизации судопроизводства и применения IT

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатели Верховного суда России и республики Казахстан подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках первого визита в Россию главы высшей судебной инстанции Казахстана Асламбека Мергалиева.

"Данный документ заложит прочный фундамент нашего взаимодействия, сделав его регулярным, и позволит существенно активизировать и расширить его направления по различным вопросам: от обмена аналитическими материалами и судебной практикой, до использования информационных технологий в судопроизводстве и проведения совместных научных и образовательных конференций и семинаров", - отметил председатель ВС РФ Игорь Краснов.

Основными направлениями сотрудничества являются изучение опыта и расширение возможностей применения информационных технологий и цифровизации при обеспечении судопроизводства, а также реализация мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров для судебных систем.

Мергалиев высказал заинтересованность в изучении опыта российской судебной системы, в том числе в области применения искусственного интеллекта, возможной роботизации правовой сферы.

В свою очередь Краснов отметил, что ВС РФ прежде всего ставит задачу доступности и справедливости правосудия.

"Со своей стороны, мы также заинтересованы в изучении опыта нашего ближайшего союзника и партнёра, особенно в части проводимой судебной реформы, а также цифровизации судебного процесса", - отметил в беседе с коллегой Краснов.

По завершении церемонии подписания Краснов выразил уверенность, что практическая реализация положений соглашения позволит не только эффективно обмениваться передовым опытом в области цифровизации правосудия и совершенствования процессуального законодательства, но и выработать единые подходы к решению актуальных задач.

Краснов напомнил, что в ноябре прошлого года президенты России и Казахстана подписали Декларацию о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнёрству и союзничеству. В этих условиях судебное сотрудничество становится одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи глава российского суда высшей инстанции напомнил, что с 2024 года Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева является базовой организацией государств - участников СНГ в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

"Уверен, что активное вовлечение казахстанских коллег в его работу позволит нам не только обмениваться передовым опытом, но и вырабатывать единые подходы к профессиональным стандартам юридического образования. Это заложит прочный фундамент для формирования кадрового резерва, способного эффективно решать задачи правосудия в современных реалиях", - подчеркнул председатель Верховного суда РФ.