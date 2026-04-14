Россия и Казахстан изучат опыт цифровизации судопроизводства и применения IT

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Председатели Верховного суда России и республики Казахстан подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках первого визита в Россию главы высшей судебной инстанции Казахстана Асламбека Мергалиева.

"Данный документ заложит прочный фундамент нашего взаимодействия, сделав его регулярным, и позволит существенно активизировать и расширить его направления по различным вопросам: от обмена аналитическими материалами и судебной практикой, до использования информационных технологий в судопроизводстве и проведения совместных научных и образовательных конференций и семинаров", - отметил председатель ВС РФ Игорь Краснов.

Основными направлениями сотрудничества являются изучение опыта и расширение возможностей применения информационных технологий и цифровизации при обеспечении судопроизводства, а также реализация мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров для судебных систем.

Мергалиев высказал заинтересованность в изучении опыта российской судебной системы, в том числе в области применения искусственного интеллекта, возможной роботизации правовой сферы.

В свою очередь Краснов отметил, что ВС РФ прежде всего ставит задачу доступности и справедливости правосудия.

"Со своей стороны, мы также заинтересованы в изучении опыта нашего ближайшего союзника и партнёра, особенно в части проводимой судебной реформы, а также цифровизации судебного процесса", - отметил в беседе с коллегой Краснов.

По завершении церемонии подписания Краснов выразил уверенность, что практическая реализация положений соглашения позволит не только эффективно обмениваться передовым опытом в области цифровизации правосудия и совершенствования процессуального законодательства, но и выработать единые подходы к решению актуальных задач.

Краснов напомнил, что в ноябре прошлого года президенты России и Казахстана подписали Декларацию о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнёрству и союзничеству. В этих условиях судебное сотрудничество становится одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи глава российского суда высшей инстанции напомнил, что с 2024 года Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева является базовой организацией государств - участников СНГ в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

"Уверен, что активное вовлечение казахстанских коллег в его работу позволит нам не только обмениваться передовым опытом, но и вырабатывать единые подходы к профессиональным стандартам юридического образования. Это заложит прочный фундамент для формирования кадрового резерва, способного эффективно решать задачи правосудия в современных реалиях", - подчеркнул председатель Верховного суда РФ.

Казахстан Игорь Краснов
Новости

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

 Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

 КС ограничил возможность ретроактивного снижения ответственности застройщиков перед дольщиками

Против Сергея Алексашенко возбуждено дело о дискредитации армии

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

 Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на Госуслугах

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

В Муроме отстранили от должности директора водоканала

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое

 Площадь лесных пожаров в РФ в 2026 г. выросла в 1,3 раза, их число снизилось вдвое
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1648 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов