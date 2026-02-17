Оверчук предупредил о жестком пресечении недобросовестного импорта в Россию через ЕАЭС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия в рамках работы по "обелению" экономики будет жестко защищать внутренний рынок от недобросовестного импорта, в том числе поступающего в Россию из стран Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук на Интеграционном форуме в рамках организованной РСПП Недели российского бизнеса.

По его мнению, работа по снятию барьеров в торговле со странами-партнерами должна сопровождаться усилением контроля за товарами, поступающими на российский рынок: "Одновременно с устранением ограничений на внешних рынках мы, конечно же, стремимся не допустить недобросовестной конкуренции со стороны импорта на внутреннем рынке. И здесь мы проводим работу в соответствии с решением об обелении экономики".

"Прежде всего это связано с тем, что у нас существует открытая таможенная граница с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, и на наш рынок попадают товары, которые создают недобросовестную конкуренцию нашему внутреннему рынку. И здесь мы настроены на очень жесткие меры для того, чтобы пресекать эту недобросовестную практику", - подчеркнул Оверчук.

Частью этой работы является запуск в текущем году системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), в рамках которой импортер должен подтвердить факт заключения сделки на поставку товара из государства-члена ЕАЭС и оформить в установленном порядке соответствующий документ, отметил вице-премьер.

В сентябре 2025 года "в целях пресечения незаконного ввоза и вывоза товаров и осуществления контроля за их транзитом" Федеральной таможенной службе России было поручено усилить контроль мобильных групп на российско-белорусском, российско-казахстанском участках государственной границы. "Сразу хочу сказать, что это не какая-то временная кампания, (...) мы будем этот контроль продолжать постоянно. Кто-то пытался отстояться на границе с казахстанской стороны, ждать, когда будет снижено внимание. Не будет. Это наша четкая позиция, и мы будем ее придерживаться", - подчеркнул Оверчук.

Проверки проводятся во взаимодействии с территориальными органами МВД, Росгвардии, пограничной службы ФСБ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора. "В 2025 году мобильными группами было выявлено более 9 тысяч транспортных средств, перевозивших 137 тысяч тонн товаров с нарушением законодательства Российской Федерации", - сообщил чиновник.

Параллельно Россия начала борьбу с "серыми" сертификатами, оформляемыми на территории стран ЕАЭС без проведения надлежащей экспертизы.

"Что мы увидели? Мы увидели, что когда мы начали повышать меры контроля у себя, произошло определенное перетекание соответствующих решений на площадки наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу. То есть продукция, поступающая на наш рынок на основании таких документов, не только создает недобросовестную конкуренцию российским товаропроизводителям, но и представляет опасность для потребителя. (...) С целью защиты отечественного рынка от контрафакта в конце 2025 года органы Госконтроля и Росаккредитации получили полномочия к приостановлению действий выданных в странах ЕАЭС сертификатов и деклараций, и соответствующая работа уже начата", - отметил он.

Оверчук также напомнил, что с 11 февраля в ЕАЭС началось применение электронных навигационных пломб, использование которых при транспортировке "должно стать препятствием для попадания на наш внутренний рынок товаров, которых тут быть не должно".