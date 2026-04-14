В Совбезе РФ усомнились в строгом соблюдении перемирия сторонами конфликта вокруг Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Строгое соблюдение сторонами конфликта вокруг Ирана положений перемирия вызывает сомнения, стороны обменивались взаимными ударами, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ во вторник.

"Уже в первой половине суток 8 апреля стороны обменялись взаимными ударами", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что коалиционные силы нанесли авиационный удар по южным провинциям Ирана якобы в ответ на попытку Ирана нанести ракетный удар по территории арабских монархий Персидского залива.

В Совбезе РФ напомнили, что 11-12 апреля в Исламабаде прошли прямые переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения, они проходили в закрытом режиме и завершились "без достижения соглашения".

"Возглавлявший ее (американскую делегацию - ИФ) вице-президент США Джей Вэнс заявил журналистам, что иранская сторона не приняла условия США. Ключевым требованием Вашингтона был отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и обогащения урана, а также передача имеемых запасов высокообогащенного урана США", - сказано в сообщении.

"Также возникли разногласия сторон по открытию Ормузского пролива", - сообщили в Совбезе РФ.