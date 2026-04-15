Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на новый грантовый конкурс

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Заявочная компания на новый, 17 грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив стартовала в среду, сообщили в пресс-службе фонда.

"Президентский фонд культурных инициатив объявляет 17-й грантовый конкурс. Мы приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Наша задача - поддержать инициативы, где за яркой творческой идеей стоят настоящие ценности: патриотизм, семья, служение Отечеству. Фонд поддерживает проекты, которые формируют смыслы и отвечают на запросы общества", - сказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, слова которого привели в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, заявки принимаются до 30 июня включительно. Авторы проектов, в случае победы, смогут начать их реализацию с января 2027года. Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели.

В конкурсе 12 тематических направлений: "Единство с судьбой России", "Многонациональный народ", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".

Также в пресс-службе сообщили, что для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс в мессенджере Мах запущен помощник подготовки грантовых проектов, который поможет заявителям оперативно получить ответы на вопросы, сориентироваться в конкурсной документации при подготовке заявки и найти необходимые образовательные материалы.

Президентский фонд культурных инициатив создан в 2021 году. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11027 творческих проектов на общую сумму 45,45 млрд руб.