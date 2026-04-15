Врачи предупредили аллергиков о раннем старте цветения березы в России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Минздраве предупредили аллергиков о раннем старте цветения березы - самого агрессивного аллергена средней полосы России, пик цветения может начаться уже в третьей декаде апреля.

"Ко второй декаде апреля на смену ольхе с орешником приходит главный и самый агрессивный аллерген средней полосы России - береза. Для Москвы этот период является настоящим испытанием для чувствительных людей, поскольку береза - одно из самых распространенных деревьев в столице", - сказала "Интерфаксу" пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

По прогнозу на 2026 год ожидалось, что пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за весеннего тепла активная фаза может начаться уже в третьей декаде апреля.

До локального пыления возможны заносы аллергена из Европы и с юга, поэтому уже к середине апреля стоит быть бдительными, сообщила пульмонолог.

Специалист предупредила, что в это время важно минимизировать свое пребывание на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства (например, назальные фильтры) и строго соблюдать схему антигистаминной терапии, назначенную лечащим врачом.

"Для снижения контакта с пыльцой в пик сезона (особенно в сухие и ветреные дни) рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца", - отметила Коповая.

Медикаменты, по ее словам, должны назначаться исключительно специалистом. В зависимости от степени тяжести симптомов это могут быть антигистаминные препараты второго и третьего поколения, которые не вызывают сонливости, назальные кортикостероиды для купирования ринита, или, в случае тяжелого течения, метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).