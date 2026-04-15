Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

ФСБ и СКР сообщили о задержании организаторов группы, сформировавших фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тыс. компаний

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ (СКР) сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС России совместно с СКР и МВД РФ "пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций, и сформировавшей фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей", заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным ФСБ, в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.

"Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям. Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура", - заявили в ЦОС.

Представитель СК добавила, что некоторые из подозреваемых уже доставлены к следователю.

Светлана Петренко СКР ФСБ
