Школьные последние звонки в РФ пройдут 26 мая, выпускные вечера - 27 июня

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Последние звонки в российских школах прозвучат в день завершения учебного года - 26 мая, а выпускные вечера пройдут 27 июня, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы в этом году утвердили приказ 704,(...) регламентировали вопрос завершения учебного года. Это 26 мая. И соответственно последние звонки (пройдут - ИФ) 26 мая и школьные выпускные - 27 июня", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести" (ВГТРК) в среду.

1 сентября 2025 года вступил в силу (за исключением некоторых подпунктов) приказ 704 Минпросвещения, обеспечивающий формирование единого образовательного пространства и регламентирующий нагрузку школьников. Так, в документе прописаны предельные объемы домашнего задания и количество часов, отводимые для уроков с учётом максимально допустимой нагрузки.

Согласно приказу, режим работы и график учебного года устанавливаются образовательной организацией РФ самостоятельно с учетом законодательства и гигиенических нормативов. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.