Экспорт сои из РФ в Китай в марте достиг максимума с декабря 2023 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - РФ в марте экспортировала в Китай 0,12 млн тонн соевых бобов, что стало максимальным месячным значением с декабря 2023 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Согласно расчетам центра, по сравнению с февралем поставки выросли в 1,6 раза, в годовом выражении - в 2,2 раза.

Высокий зарубежный спрос, обеспеченный не только за счет китайских покупателей, привел к необходимости пересмотреть общую оценку российского экспорта этой масличной культуры в 2025/26 сельхозсезоне, приблизив ее к 1 млн тонн (прирост почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим сезоном), говорится в сообщении.

Как отметили аналитики центра, прошлый месяц несколько "надломил" ожидания переработчиков относительно движения закупочных цен. "Цены, как ожидалось изначально, могли еще раз повторить осенний сценарий и двинуться вниз на фоне обильного предложения оставшихся стоков, однако рост интереса Китая, устойчивый спрос Белоруссии, а также первые за длительное время массивные отгрузки в Иран по Каспию - оценочно около 25 тыс. тонн - оставили заводы в некотором дефиците, - говорится в сообщении. - Из-за этого рублевые котировки в ЦФО за месяц подтянулись примерно на 5%, а аграрии получили более оптимистичные настроения относительно ценообразования на новый сельхозгод накануне старта сева этой культуры".

Согласно прогнозу центра, отток маслосемян в Китай может замедлиться по мере завершения действия дальневосточной квоты в размере 500 тыс. тонн на вывоз сырья по сниженной пошлине в размере 5% (но не менее $25 за тонну). Однако Приморский край и Амурская область пока использовали возможности этой квоты примерно на 55%. Дальнейшие перспективы продаж в Иран будут зависеть от темпов экспорта южноамериканской сои в ближневосточный регион на фоне геополитической обстановки.

