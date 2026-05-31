Поиск

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сервис посадки на самолет без паспорта с использованием данных из Единой биометрической системы, который позволяет пройти предполетную проверку в ускоренном режиме, станет доступен с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщает в воскресенье аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25-30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс - по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно", - сказал Григоренко, процитированный в сообщении.

В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что при входе в зону транспортной безопасности сохраняется требование к предъявлению паспорта на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года.

"Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Это можно сделать в уполномоченном банке. Точки регистрации также уже доступны в аэропортах Пулково и Шереметьево", - говорится в сообщении.

При покупке билета потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить идентификацию по биометрическим данным (изображению лица и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.

Петербург Москва Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС

Обвиняемый в приготовлении к подрыву здания Минюста РФ арестован на 2 месяца

Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

 Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9656 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2401 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов