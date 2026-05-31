Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сервис посадки на самолет без паспорта с использованием данных из Единой биометрической системы, который позволяет пройти предполетную проверку в ускоренном режиме, станет доступен с 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщает в воскресенье аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Сервис готов к запуску. Уже с 1 июня в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" пассажиры могут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку. Современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25-30%. При этом пассажир сам решает, как именно пройти на рейс - по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно", - сказал Григоренко, процитированный в сообщении.

В аппарате вице-премьера обратили внимание на то, что при входе в зону транспортной безопасности сохраняется требование к предъявлению паспорта на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года.

"Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Это можно сделать в уполномоченном банке. Точки регистрации также уже доступны в аэропортах Пулково и Шереметьево", - говорится в сообщении.

При покупке билета потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить идентификацию по биометрическим данным (изображению лица и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.