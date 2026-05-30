Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Логистические трудности на федеральной трассе "Новороссия" носят локальный и временный характер, движение по ней осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в субботу.

"Определенные логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме. Дефицита в магазинах нет", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, движение и в сторону Крыма, и в сторону Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, по маршрутам следования транспорта организовано круглосуточное дежурство сотрудников Госавтоинспекции. Грузовые перевозки по "Новороссии" не останавливались.

Разработаны меры безопасности для перевозки детей к местам летнего отдыха: они проводятся в сопровождении спецслужб по заранее согласованным маршрутам.

"Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Работаем в постоянной координации с коллегами из ДНР и Херсонской области", - добавил губернатор.

В пятницу Балицкий сообщал, что ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе "Новороссия" в районе Бердянского муниципалитета, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что между Херсонской и Запорожской областями на этой трассе сработала мина, погиб водитель грузовика, повреждены еще несколько машин.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на него. Часть грузов доставляют в Крым через Керченскую паромную переправу.