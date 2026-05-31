Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ВСУ с ночи атакуют город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, под ударами находятся административные и гражданские здания, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в воскресенье.

"За ночь были атаки, которые продолжаются и сейчас. Несколько прилётов пришлось по зданию администрации города, по жилым домам и по автомобилям во дворах. Противник также наносит удары по въезду в город и району автозаправочных станций", - сообщила она.

При этом безопасность эксплуатации Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме, подчеркнула Яшина. О пострадавших не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с начала мая.

В субботу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание машинного зала энергоблока №6. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. Присутствующие на станции сотрудники МАГАТЭ уведомлены об инциденте.

Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").