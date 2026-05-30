Что произошло за день: суббота, 30 мая

Атака беспилотника на ЗАЭС, новое министерство защиты объектов в Нижегородской области, вызов посла РФ в Ереване для консультаций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. По его данным, в стене зала образовалась дыра. ЗАЭС уведомила сотрудников МАГАТЭ об атаке.

- Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций "в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".

- Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области.

- Учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение, говорится в приказе Минпросвещения РФ.

- Арне Слот ушел в отставку с поста главного тренера "Ливерпуля".