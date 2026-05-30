Поиск

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Атака беспилотника на ЗАЭС, новое министерство защиты объектов в Нижегородской области, вызов посла РФ в Ереване для консультаций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. По его данным, в стене зала образовалась дыра. ЗАЭС уведомила сотрудников МАГАТЭ об атаке.

- Посол РФ в Ереване вызван в Москву для консультаций "в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".

- Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области.

- Учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение, говорится в приказе Минпросвещения РФ.

- Арне Слот ушел в отставку с поста главного тренера "Ливерпуля".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвиняемый в приготовлении к подрыву здания Минюста РФ арестован на 2 месяца

Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

 Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах

Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

 Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Пострадавшие при ЧС смогут оформить дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

 Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Один человек пострадал в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2398 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9649 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов