В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия.

"Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Пожарный поезд прибыл на место происшествия, информация о пострадавших не поступала, отметил губернатор.

"В поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет", - добавил губернатор.

