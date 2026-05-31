Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бензин марок Аи-92 и Аи-95 в Севастополе в воскресенье будут продавать только по талонам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Информация о ситуации со снабжением топливом Севастополя. С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок Аи-92, Аи-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, это связано с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в Севастополь.

"Прекрасно понимаю, что ситуация с временными перебоями в поставках топлива вызывает у многих из вас серьезную обеспокоенность. Я вижу длинные очереди на заправках. Правительство Севастополя совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работает над ее разрешением. Это временные, но объективные вызовы, с которыми мы справимся", - добавил губернатор.

Он заявил, что объемы поставок топлива будут наращиваться, все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города - скорая помощь, полиция, МЧС, пожарные, общественный транспорт, коммунальные предприятия - обеспечены им и продолжают работать в штатном режиме.

Губернатор также сообщил, что в городе вводится ограничение на продажу топлива в канистрах.

"Контролируем распределение. Временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, вводим ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей. Мы также внедряем меры для исключения спекуляции и злоупотреблений", - написал Развожаев.

Он также просит местных жителей отложить несущественные поездки и использовать личный автомобиль только по крайней необходимости.

"Используйте общественный транспорт: мы усилили работу автобусов и троллейбусов. Отдайте им предпочтение, это поможет разгрузить ситуацию", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива. Продажу бензина Аи-95 на АЗС в Крыму также ограничили с 29 мая объемом 20 литров в одни руки раз в сутки.