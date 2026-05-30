В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Две крупнейшие сети автозаправочных станций Крыма TES и "АТАН" останавливают свободную продажу бензина АИ-95 с воскресенья, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам - без ограничений по объему. При этом реализация бензина марки АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам", - написал Аксенов в своем канале в Max в субботу.

Также вводится ограничение на продажу бензина АИ-92 - с воскресенье его будут продавать только в объеме 20 литров на одну машину, заправка в канистры запрещена.

По словам Аксенова, ожидается, что ситуация нормализуется в течение 30 дней.

На сайте Минтопэнерго Крыма указано, что в свободной продаже с 8:00 мск воскресенья бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо ожидается на заправках сети "Формула" (ООО "Тавридонефтепродукт") - по семи адресам в Симферополе, Керчи, Ялте, Красноперекопске и Симферопольском районе.

В пятницу глава Крыма сообщил, что в республике ограничивают продажу бензина АИ-95 на АЗС объемом 20 литров в одни руки раз в сутки. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива на АЗС ввели в Севастополе.

