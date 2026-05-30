Обвиняемый в приготовлении к подрыву здания Минюста РФ арестован на 2 месяца

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого по делу о попытке подрыва здания Минюста РФ, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля", - сообщили в пресс-службе.

Ларину вменяется приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства.

Подробностей дела в суде не сообщили.

Как, в свою очередь, уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, 62-летний Ларин был задержан в Москве накануне. Он должен был изготовить взрывное устройство и передать сообщникам для последующего взрыва здания Министерства юстиции, однако по независящим от него причинам завершить задуманное он не смог.

