Большая часть Херсонской области оказалась аварийно обесточена

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В большей части Херсонской области отсутствует электроснабжение из-за сбоев в энергосистеме Запорожской области, сообщили в пресс-службе "Херсонэнерго".

"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, остается аварийно обесточена большая часть Херсонской области", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остаются 14 муниципальных округов региона, специалисты проводят восстановительные работы.

Ранее глава города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов сообщил, что населённый пункт оказался обесточен в результате атаки со стороны ВСУ.