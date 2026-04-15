Удары ВСУ привели к полному обесточиванию Запорожской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Удары ВСУ минувшей ночью по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона снова подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был повреждён ряд энергетических объектов, что привело к полному обесточиванию региона", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Ранее стало известно, что в большей части Херсонской области отсутствует электроснабжение из-за сбоев в энергосистеме Запорожской области.