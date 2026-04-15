Студент в Удмуртии подозревается в госизмене

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали студента одного из средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба управлени.

Молодой человек испортил техническое оборудование на объекте транспортной инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи). Статья предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Оперативники проводят следственные действия.